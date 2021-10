Un migliaio di persone in Piazza Maggiore, corteo verso Regione

(LaPresse) Sono più di mille i manifestanti che si sono riuniti in Piazza Maggiore a Bologna per protestare contro l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro. Tante le bandiere tricolore, cartelli di solidarietà per i portuali di Trieste e messaggi per la libertà di scelta e autodeterminazione. I no green pass si riuniranno presto in un corteo che prevede di raggiungere il palazzo della Regione, in viale Aldo Moro.

