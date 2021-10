Tanti giovani in marcia per le vie del capoluogo lombardo

(LaPresse) Un volantino distribuito tra i manifestanti al corteo no green pass ha scatenato qualche momento di tensione questa mattina in piazza Sempione, a Milano. “Siamo qui per difendere i diritti dei lavoratori, non la patria”, ha lamentato una signora. Nella discussione che ne è nata sono stati anche spintonati alcuni giornalisti.

