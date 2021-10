La protesta organizzata dal Clpt

(LaPresse) Sono migliaia le persone che hanno preso parte al sit-in organizzato dal Coordinamento lavoratori portuali di Trieste (Clpt), in protesta contro l’obbligo del green pass per l’accesso al lavoro. I portuali stanno distribuendo cibo e bevande e intonando qualche coro non offensivo. La manifestazione si sta svolgendo senza tensioni con i lavoratori che vogliono accedere al varco 4 che vengono lasciati passare.

