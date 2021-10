Tensione tra i dimostranti e gli agenti: lacrimogeni e acqua

(LaPresse) Tensione altissima al Corteo No Green Pass a Roma. I dimostranti hanno cercato di raggiungere Palazzo Chigi e sono stati respinti dalla polizia con lacrimogeni e idranti in Largo Chigi. Le forze dell’ordine hanno contenuto il corteo poi anche in via del Corso.

