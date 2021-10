Nella capitale un gruppo forza i blocchi. Gli agenti respingono con lacrimogeni. Attaccata sede Cgil. Nel capoluogo lombardo corteo non autorizzato bloccato dalle forze dell'ordine

20.12 – Sono ora duei blocchi di manifestanti in Piazza del parlamento: uno sul lato di via del Corso e uno proprio in piazza. La polizia si è frapposta tra i due tronconi.

19.46 – “L’assalto alla sede della Cgil nazionale e’un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista”. Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

“Domattina alle 10, davanti la sede della Cgil, – aggiunge il leader del sindacato di Corso d’Italia – è convocata d’urgenza l’assemblea generale della Confederazione per decidere tutte le iniziative necessarie”.

19.13 La Cgil in un tweet condanna l’assedio dei dimostranti No Green Pass alla sede del sindacato a Roma. “La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte”, si legge nel messaggio.

La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte.#Cgil pic.twitter.com/cSwV8bYF1O — CGIL Nazionale (@cgilnazionale) October 9, 2021

19.10 – Assedio della manifestazione no pass anche alla sede della Cgil in corso d’Italia, a Roma. Dimostranti si sono accalcati davanti all’edificio che ospita il sindacato, tra cori e striscioni contro il segretario Cgil Maurizio Landini, tentando di entrare all’interno.

19.01 – “Non c’è spazio nel nostro Paese per i violenti No Green pass. Quello che sta accadendo in questo momento a Roma è inaccettabile. Forze dell’ordine aggredite, bombe carta lanciate in pieno centro. Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto”. Così su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

18.30 – Tensioni e scontri anche a Milano dove è in corso una manifestazione no green pass non preavvisata alla questura. Diverse migliaia di manifestanti si sono ritrovati in piazza Fontana dove era presente anche il leader di Italexit Gianluigi Paragone: una parte dei presenti si è staccata dal gruppo e, all’incirca nei pressi del Tribunale, ha cercato di far partire un corteo in direzione di Piazza San Babila, venendo fermati dalle forze dell’ordine.

18.30 – Gli ingressi di palazzo Montecitorio, sede della Camera, e di palazzo Chigi sono presidiati da camionette della polizia. Intanto alcuni manifestanti hanno raggiunto le transenne che circondano piazza Colonna, su cui si affaccia il palazzo del Governo.

18.00 – Le camionette della polizia stanno utilizzando gli idranti a largo Chigi contro i manifestanti del corteo non autorizzato che stanno provando a raggiungere palazzo Chigi. Le forze dell’ordine stanno provando a sospingere indietro i manifestanti verso via del Tritone.

17.30 – Scontri e tensioni a Roma alla manifestazione No Green Pass, indetta sui social da diversi profili e che vede anche Forza Nuova tra gli organizzatori, con almeno 10mila persone nel centro della Capitale in strada per protestare contro l’obbligatorietà della certificazione verde. Il sit-in, autorizzato dalla Questura in piazza del Popolo dalle 15 alle 19, si è trasformato in un corteo non autorizzato quando una parte dei manifestanti si è staccata tentando di entrare in via Veneto, forzando il cordone delle forze dell’ordine. Confermati scontri e tensioni con la polizia lungo corso Trieste e all’angolo tra Villa Borghese e via Veneto. Lancio di lacrimogeni da parte della polizia e oggetti da parte dei manifestanti bottigliette monete e sassi. Poi i manifestanti sono giunti a Largo Chigi, presidiato dalla polizia.

