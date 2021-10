I manifestanti cercano di forzare il cordone di agenti in Via del Tritone: lanci di oggetti e petardi

(LaPresse) – Al corteo No Green Pass nel centro di Roma gruppi di dimostranti hanno tentato di forzare i cordoni delle forze dell’ordine per uscire dal percorso autorizzato. Si sono registrati scontri tra i manifestanti e la polizia in via del Tritone.

