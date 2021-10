Un milione e 200 mila le sottoscrizioni per l'abrogazione dell'articolo 579 del codice penale

Sono state depositate in Cassazione le firme raccolte dall’Associazione Luca Coscioni e gli altri promotori del referendum sull’eutanasia. Oltre un milione e 200 mila sottoscrizioni per chiedere l’abrogazione parziale del articolo 579 del codice, ‘omicidio del consenziente’ .

Si tratta del primo referendum sul quale si depositano le firme dopo dieci anni. Prima di entrare in Cassazione, i vertici dell’Associazione Luca Coscioni hanno tenuto una manifestazione in piazza Cavour. C’erano tra gli altri Marco Cappato, tesoriere, Filomena Gallo, segretario nazionale, Mina Welby e Marco Gentili, co-presidenti, Valeria Imbrogno, compagna di Fabiano Antoniani (Dj Fabo) e coordinatrice del Numero Bianco sul fine vita, insieme a tanti volontari che si sono mobilitati durante l’estate per la raccolta firme di questa campagna referendaria.

Cosa prevede il referendum

Il quesito per la parziale abrogazione del reato di omicidio del consenziente ha raccolto oltre un milione e due centomila adesioni, grazie all’impegno di 13.000 volontari in 6000 tavoli di raccolta in oltre 1000 comuni “per un obiettivo sul quale il Parlamento italiano non è stato finora in grado di prendere alcuna decisione, nonostante i richiami della Consulta – scrivono i promotori – : il diritto a scegliere di essere aiutati a porre fine alla propria vita in determinate condizioni di sofferenza”. Due terzi delle firme sono state raccolte fisicamente su carta in tutte le province italiane, ma è anche stata la prima campagna a beneficiare della firma digitale.

