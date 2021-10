Ricercato da un anno per reati di mafia, era nascosto in un bunker segreto a Ischia

Gli agenti lo cercavano da quasi un anno, e infine, lo hanno trovato a Ischia, in un bunker segreto, nascosto da una falsa parete all’interno della sua dimora. Cosimo Damiano Gallace, pregiudicato di 60 anni e capo dell’omonima ‘ndrina, era stato condannato nel novembre 2020 a una pena di 14 anni per associazione mafiosa e traffico di sostanze stupefacenti. Il boss, già noto alla giustizia per aver partecipato alla strage di Gallarate, aveva trovato il suo nascondiglio ideale in un’appartamento ricavato dallo stabile di una ditta di calcestruzzo. Il tutto sorvegliato accuratamente con cane da guardia e telecamere. Insieme a lui, c’erano la compagna 34enne e la figlia di 4 anni, che dormivano in camera da letto.

