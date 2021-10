Sequestrati in strada 7 i bossoli calibro 45 mm. Indagini in corso

Spari nella notte nel quartiere Ponticelli a Napoli, dove Carmine D’Onofrio, 23 anni, incensurato, è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco. Intorno alle 2 i carabinieri della stazione di Ponticelli sono intervenuti in Via Luigi Crisconio altezza civico 51, dove poco prima l’uomo era stato colpito, mentre era in strada insieme alla compagna convivente. Il 23enne è deceduto per le ferite riportate, al pronto soccorso di Villa Betania. Sequestrati in strada 7 i bossoli calibro 45 mm. Indagini in corso.

