(LaPresse) Il torrente Letimbro è esondato in provincia di Savona provocando gravissimi allagamenti. Come mostrano i video comparsi sui social media le strade si sono trasformate in fiumi di fango: un pullman, nella frazione di Santuario, viene trascinato dalla corrente.

