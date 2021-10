Esondati i torrenti Letimbro ed Erro, scuole chiuse a Genova per precauzione

Gravi allagamenti in provincia di Savona e nella Val Bormida, a causa dell’esondazione dei torrenti Letimbro ed Erro. Tutta la Liguria in allerta arancione da questa mattina all’alba, e alle 14 di oggi scatterà l’allerta rossa nel territorio compreso fra le province di Genova e Savona compreso il relativo entroterra.

Allagamenti anche in autostrada

Il fronte più violento delle precipitazioni si è abbattuto sul bacino del torrente Letimbro a Savona: il corso d’acqua è uscito dagli argini nella zona del santuario provocando allagamenti. Tale zone più colpite anche Pontinvrea, dove è esondato il torrente Erro, e a Giusvalla, sempre nel Savonese. Si registrano allagamenti anche in autostrada in particolare sulla A26 e sulla A6 Torino-Savona.

“Nelle ultime 6 ore – spiega Arpal, il centro meteo idrologico della Liguria – a Montenotte Inferiore sono caduti 448.8 millimetri di pioggia (145.2 in un’ora), 342 a Rossiglione (91.4 in un’ora), 224.4 a Sassello (84.0 in un’ora)”. “A causa della forte perturbazione che sta interessando la Liguria – sottolinea la Regione in una nota – sono segnalati disagi a Savona dove è in vigore l’allerta meteo arancione per temporali fino alle 14 quando scatterà l’allerta rossa per precipitazioni diffuse e persistenti. Si sono verificati, in particolare, alcuni allagamenti di sedi stradali, il Letimbro è ingrossato e il Comune segnala alcuni problemi sulla strada del Santuario. Si raccomanda ai cittadini la massima prudenza”.

Scuole chiuse a Genova

A Genova oggi scuole chiuse per precauzione. Dalle 12 è allarme anche nel Levante ligure. Le tempeste intanto fanno salire il conto dei danni in un 2021 segnato fino ad ora a +31% eventi estremi tra nubifragi, grandinate, tempeste di vento che hanno colpito le città e le campagne. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti.

