Il comandante Notaro: "Ci vorrà tempo. Stiamo indagando per capire le cause"

(LaPresse) – “La struttura è molto danneggiata ma con le tecniche moderne può essere ancora recuperata. Certo non sarà questione di giorni”. Così il comandante dei Vigili del Fuoco di Roma, Francesco Notaro parla dell’incendio che nella notte ha avvolto il Ponte dell’Industria nella Capitale, facendone crollare una parte nel Tevere. “Abbiamo trovato sotto le campate dei ricoveri di senzatetto”, ha spiegato Notaro: “Ma ora è troppo presto per dare responsabilità. Con le altre forze dell’ordine stiamo indagando per capire le cause del rogo”.

