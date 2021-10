A Rossana una persona tra le macerie è stata soccorsa dai vigili del Fuoco

(LaPresse) Esplosione in una palazzina di due piani a Rossana, in provincia di Cuneo, alle prime luci dell’alba. Una persona tra le macerie è stata soccorsa dai vigili del Fuoco, intervenuti per verificare se vi siano altre persone coinvolte.

