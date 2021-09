Le due opere come simbolo dell'anti-razzismo

Un gruppo di artisti newyorchesi scende in piazza contro il razzismo e lo fa con una mostra a cielo aperto a Union Square, nel cuore di New York. SEEINJUSTICE, questo il nome della mostra, è caratterizzata da tre sculture: quelle di George Floyd, Breonna Taylor e John Lewis ed è stata pensata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’ingiustizia razziale che caratterizza il Paese. Confront Art, l’organizzazione dietro la mostra, afferma che l’obiettivo è “promuovere la diversità e l’istruzione nelle arti creando opportunità di collaborazione tra artisti emergenti e organizzazioni affermate”. La mano dietro le opere è quella dell’artista Chris Carnabuci. Le sculture sono alte circa tre metri mentre sulle loro basi ci sono dediche di noti artisti hip-hop, personaggi pubblici e familiari. Rimarranno in mostra a Union Square per un mese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata