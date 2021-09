Si tratta di un uomo di 56 anni. E' l'ennesima vittima in pochi giorni

Ancora un morto sul lavoro dopo la scia di sangue degli ultimi due giorni. Un operaio edile di 56 anni è morto cadendo da una impalcatura, da una altezza di 10 metri, allestita in un’abitazione. L’uomo è precipitato per cause ancora in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto intorno alle 14, in uno stabile nella frazione Borzano di Albinea, nel Reggiano.

Secondo una prima ricostruzione operata da parte del personale del Servizio Prevenzione e sicurezza della Medicina del Lavoro di Reggio Emilia, intervenuto unitamente ai Carabinieri di Albinea, l’operaio, un 56enne reggiano dipendente di un’azienda, si trovava sull’impalcatura per effettuare dei lavori.

L’operaio è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118 che nonostante i tentativi di rianimarlo ne hanno dovuto constatare il decesso per le gravi lesioni riportate a seguito della caduta. Sono in corso gli accertamenti da parte del competente personale del Servizio Prevenzione e sicurezza della Medicina del Lavoro che procede per accertare la dinamica dell’incidente.

