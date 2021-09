In centinaia hanno manifestato a Roma percorrendo via dei Fori Imperiali

Alcune centinaia di lavoratori dell’Alitalia e delle aziende dell’indotto hanno manifestato in piazza Santi Apostoli a Roma dopo aver percorso in corteo via dei Fori Imperiali con le maschere della serie tv ‘La casa di carta’. “Questa non è una manifestazione fine a se stessa ma una rivoluzione contro chi vuole cancellare i nostri diritti”, spiegano i dimostranti: “Il problema deve essere all’attenzione del Governo e il presidente Draghi è il responsabile del Governo perché questo è un problema di Paese”.

