Condannato con rito abbreviato a un anno di carcere Denis Verdini per l'accusa di turbativa d'asta

Tiziano Renzi, padre di Matteo è stato rinviato a giudizio a Roma per traffico d’influenze in a un filone dell’inchiesta Consip. Nell’ambito della stessa vicenda sono stati rinviati a giudizio dal gup di Roma anche l’imprenditore Alfredo Romeo, Italo Bocchino e Carlo Russo. Condannato a un anno di carcere dal gup Denis Verdini per l’accusa di turbativa d’asta. L’ex senatore di Forza Italia è stato assolto dall’accusa di concussione. Il procedimento si è svolto con rito abbreviato.

Tiziano Renzi è stato invece prosciolto dall’accusa di turbativa d’asta e da un’altra accusa di traffico di influenze.

Soddisfatto ‘avvocato Federico Bagattini, difensore del padre del leader di Italia Viva. “Grande soddisfazione per tre assoluzioni su 4 capi di imputazione. Dopo Genova e Cuneo ora anche Roma. Per l’ein plain aspettiamo con fiducia il dibattimento”, le parole del legale.

