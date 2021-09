Gli indipendentisti sardi: "Non lo lasceremo solo"

Un gruppo di persone si è riunito davanti alla Corte d’Appello di Sassari per chiedere il rilascio di Carles Puigdemont, arrestato giovedì 23 settembre dalle forze dell’ordine italiane dopo l’arrivo all’aeroporto di Alghero. Il leader degli indipendentisti catalani è ricercato dalla Spagna per un tentativo di secessione fallito nel 2017. Tenendo in mano bandiere sarde e catalane, i manifestanti hanno scandito la parola “libertà”. “Sappia che non lo lasceremo solo, che saremo a suo fianco e che faremo quanto necessario per la sua liberazione”, dichiara Bustianu Cumpostu, uno dei leader storici del movimento indipendentista isolano Sardigna Natzione.

