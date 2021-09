I quattro si trovano nelle carceri di Ferrara, Torino e Bologna

(LaPresse) Fermata nel Ferrarese la ‘Banda del furto’: i carabinieri hanno arrestato tre uomini e una donna di origine serba che miravano alle case abitate da persone anziane. Il sopralluogo lo facevano con un’auto, il furto con un’altra. Parcheggiavano i veicoli intestati a vari prestanome in più punti della città di Ferrara come escamotage per evitare l’identificazione da parte delle forze dell’ordine. La loro tecnica consisteva nel suonare il campanello per poi fingersi in cerca di dimora in caso di risposta degli inquilini. Se invece non rispondeva nessuno, forzavano la porta d’ingresso e svaligiavano l’appartamento, mettendo nella federa di un cuscino la refurtiva. Dopo un anno di video riprese, pedinamenti e intercettazioni, i militari hanno identificato e arrestato i quattro componenti della “banda del furto”, prelevandoli dalle loro abitazioni. I quattro si trovano ora in arresto nelle carceri di Ferrara, Torino e Bologna.

