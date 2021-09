Onere del controllo spetta ai datori di lavoro: multe fino a 1500 euro e sospensione dello stipendio

Dal 15 ottobre entra in vigore il nuovo dl green pass, con l’estensione del certificato verde a tutto il mondo del lavoro. A poco a poco si delinea il contenuto: l’onere del controllo spetta ai datori di lavoro ma anche i clienti possono chiedere la certificazione verde a tassisti, idraulici e baby sitter e, in caso, decidere di non usufruire del servizio. Per chi è senza certificato e viene controllato le multe possono arrivare a 1500 euro potrà essere sospeso lo stipendio. Niente più tamponi per chi viaggia tra Italia e Gran Bretagna. Il governo intanto chiarisce: per le aziende con meno di 15 dipendenti sarà possibile sostituire chi è sprovvisto del green pass.

