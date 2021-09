Nelle immagini si sentono le urla dei vicini che avvertono qualcuno di non avvicinarsi alla zona dell'esplosione

(LaPresse) Momenti concitati subito dopo l’esplosione in una palazzina di tre piani di via Atteone, nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. La deflagrazione ha causato tre feriti. Uno è il proprietario dell’appartamento interessato dall’incendio, rimasto ustionato e trasportato, cosciente, all’ospedale Sant’Eugenio. Altre due persone, che si trovavano nell’appartamento accanto, sono rimaste contuse per l’onda d’urto. Nelle immagini si sentono le urla dei vicini che avvertono qualcuno di non avvicinarsi alla zona dell’esplosione.

