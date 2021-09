Tra i vari beni posti sotto sequestro risultano anche 250 conti correnti in Italia

(LaPresse) Maxi blitz lunedì mattina nelle province di Brescia, Milano, Bergamo, Mantova, Lodi, Alessandria, Novara, Varese, Parma, Piacenza, dei carabinieri del comando provinciale di Brescia. Misure cautelari per 30 persone, ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale tramite un sistema collaudato di frode al fisco: 18 gli arresti eseguiti, di cui 11 per associazione a delinquere, sequestrati beni per un valore di 13 milioni di euro. Tra i vari beni posti sotto sequestro risultano anche 250 conti correnti in Italia.

