Pierangelo Pellizzari, dopo aver ucciso la 31enne, sua ex moglie, con colpi d'arma da fuoco, si era dato alla fuga

E’ stato fermato mentre stava cercando di rientrare nella sua casa, Pierangelo Pellizari, l’uomo di 51 anni ritenuto responsabile dell’omicidio di Rita Amenze, 31 anni, avvenuto ieri nel parcheggio di un centro commerciale di Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza.

L’abitazione del 51enne, italiano, era però tenuta sotto controllo da ieri dai carabinieri che oggi hanno bloccato l’uomo che, al momento è a disposizione delle autorità.

Pellizzari, dopo aver ucciso la 31enne, sua ex moglie, con colpi d’arma da fuoco, si era dato alla fuga. Le ricerche sono partite immediatamente in tutto il territorio della provincia e oggi è stato preso dai carabinieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata