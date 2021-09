Il processo rinviato al 15 settembre, quando verrà assegnato l'incarico peritale

I giudici della settima sezione penale del Tribunale di Milano hanno disposto una perizia medico legale per accertare le condizioni di salute di Silvio Berlusconi e la sua capacita di stare in giudizio nell’ambito del processo Ruby ter. L’incarico peritale verrà conferito in un’udienza fissata per il 15 settembre.

La decisione è stata presa questa mattina all’aula bunker a pochi passi dal carcere di San Vittore, dopo che il legale di Berlusconi Federico Cecconi aveva depositato una richiesta di rinvio per motivi di salute.

Quello di Silvio Berlusconi “è un quadro non soltanto importante, ma ci sono una serie di condizioni invalidanti, che rendono oggettivamente impossibile” al leader di Forza Italia di “partecipare all’udienza almeno oggi, almeno ieri, almeno domani“, ha detto l’avvocato Federico Cecconi, sollecitando il “legittimo impedimento” per il suo assistito in base alle condizioni indicate dalle relazioni mediche prese tate ieri.

“Questa è la situazione ad oggi – ha chiosato il legale -. Non so, mi auguro di no, se questa persisterà tra 10 giorni o più avanti”. Particolarmente importante, per l’avvocato Cecconi, è la partecipazione del leader di Forza Italia alla testimonianza del suo contabile, il ragionier Giuseppe Spinelli, che era in programma per oggi. Com’era atteso, la procura si è opposta alla richiesta di legittimo impedimento. Anche nel corso dell’ultima udienza, il 25 maggio scorso, la difesa del Cavaliere aveva presentato una richiesta di legittimo impedimento, accompagnata da una relazione medica che descriveva un quadro clinico grave. Anche per questo la procura di Milano aveva chiesto di separare il processo a carico del leader di Forza Italia da quello degli altri 28 coimputati, accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Istanza che i giudici della settima sezione penale, presieduta da Marco Tremolada, hanno respinto.

Delle condizioni di Salute del Cavaliere ha parlato anche la ministra azzurra Maria Stella Gelmini, in visita al Salone del Mobile di Milano: “Il presidente Silvio Berlusconi ha avuto delle conseguenze un po’ spiacevoli per il Covid, ma è assolutamente concentrato sulle battaglie politiche, è presente, lo sentiamo. Anche se qualche criticità, qualche difficoltà di salute c’è”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata