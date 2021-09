La lite durante la comunione sul sagrato della chiesa

(LaPresse) Un brigadiere dei carabinieri è stato ferito gravemente alla testa con un colpo di pistola nel tentativo di sedare una lite scoppiata ieri, davanti alla chiesa di Santa Maria degli Ammalati, frazione di Acireale, a Catania. Nel corso delle celebrazioni della comunione, che era trasmessa in diretta Facebook dalla parrocchia locale, si è sentito il colpo di pistola: nelle immagini si vede il caos all’interno della chiesa dopo l’episodio violento. Il militare è ricoverato all’ospedale Cannizzaro in prognosi riservata. Arrestato il colpevole. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

