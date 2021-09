Non ci sarebbero morti. Secondo le prime informazioni, nella rissa sono state usate spranghe e sparati colpi di arma da fuoco

Almeno 7 o 8 persone sono rimaste ferite, una in modo più grave, in seguito a un’aggressione avvenuta questa mattina intorno alle 8 in centro a Trieste, all’esterno di un locale di via Carducci. Non ci sarebbero morti. Secondo le prime informazioni, nella rissa sono state usate spranghe e sparati colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia, che ha isolato l’area.

