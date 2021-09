Oltre 100 evacuati. Le fiamme causate dalle scintille di una saldatrice

(LaPresse) Domato il rogo, scoppiato ieri in un palazzo in pieno centro a Torino, a pochi passi dalla stazione Porta Nuova: 30 gli appartamenti in fumo, circa 3000 mq coinvolti nell’incendio e 100 persone evacuate. Si indaga per capire l’origine dell’innesco: prabilmente le fiamme scaturite dalle scintille di una saldatrice usata da un operaio che stava ristrutturando uno degli appartamenti. Questa mattina alcuni condomini sono riusciti ad entrare in sicurezza in alcuni appartamenti per recuperare indumentie oggetti personali.

