Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

(LaPresse) I vigili del fuoco di Torino hanno lavorato anche durante la notte per contenere il grande incendio del palazzo in piazza Carlo Felice, scoppiato ieri mattina. Iniziate anche le operazioni di recupero dei beni degli abitanti evacuati. In alcuni alloggi ci sono stati importanti danni strutturali. La superficie coinvolta è di 3000 mq. Sempre presenti pattuglie di Polizia, Carabinieri e polizia locale. Il nucleo NIAT (nucleo investigativo antincendio) sta svolgendo rilievi ed indagini in queste ore.

