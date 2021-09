Stando a testimoni c'era un uomo di circa 80 anni in casa al momento dell'esplosione

Un’abitazione a Filattiera, nel comune di Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara, è esplosa stamani attorno alle 10.50 per cause ancora da stabilire. Sul posto ci sono i vigili del fuoco che stanno cercando tra le macerie: stando a testimoni c’era un uomo di circa 80 anni in casa al momento dell’esplosione. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, l’automedica di Pontremoli e un’ambulanza della Misericordia locale e anche le squadre di cinofili e Usar.

#MassaCarrara, esplosione e crollo parziale di un’abitazione di due piani a Filattiera, in corso le ricerche tra le macerie per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte: dalle 11:15 squadre di #vigilidelfuoco in azione con #cinofili e #USAR [#2settembre 13:00] pic.twitter.com/o4v2MLnmM2 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 2, 2021

