Le prime immagini all'interno degli appartamenti andati in fumo

I Vigili del Fuoco sono entrati all’interno del grattacielo distrutto da un incendio domenica a Milano in via Antonini. Martedì anche gli inquilini dei primi piani hanno potuto rientrare nelle abitazioni. A loro e agli altri condomini verrà concesso di recuperare solo gli oggetti essenziali per lavorare e vivere in camere di hotel o ospiti di amici e parenti, in attesa di trovare una sistemazione.

