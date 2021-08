I Vigili del fuoco: "Nessuna richiesta di intervento"

Una scossa di terremoto di magnitudo tra 4.3 è stata registrata a Palermo alle 6.14, secondo quanto riporta su Twitter l’Ingv, che poi riporta un’altra socssa alle 6.23 di magnitudo 2.0. L’epicentro localizzato in mare tra Cefalù, Lascari e Campo Felice. “Finora non abbiamo ricevuto alcuna richiesta di intervento per danni a persone e cose” dice la centrale operativa dei vigili del fuoco di Palermo.

