Il sindaco Biondi: "Popolo che l'Occidente ha lasciato solo con un po' di ignavia"

“Ho comunicato al prefetto dell’Aquila Cinzia Tirraco – che naturalmente sta coordinando tutte le attività d’accoglienza – la disponibilità del Comune dell’Aquila a ospitare una o più famiglie dei collaboratori afghani che sono stati evacuati unitamente alle nostre rappresentanze lì sul territorio, a partire dalla donna che ha partorito qualche giorno fa a Sulmona”. Lo ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ospiterà alcuni nuclei familiari dei rifugiati che entro giovedì lasceranno il campo profughi dell’interporto di Avezzano. “L’Aquila ha una sua tradizione di accoglienza, di capacità d’integrazione, d’inclusione. L’Aquila è una città aperta e, in questo modo, speriamo di tracciare anche una rotta e di essere d’esempio ad altri colleghi che hanno, come L’Aquila, disponibilità d’immobili da mettere a servizio di questo popolo che purtroppo l’ Occidente ha lasciato da solo in maniera rocambolesca, repentina e anche con un tratto d’ignavia” , ha concluso Biondi.

