Il presidente della Regione Lazio in visitia a una stuttura che accoglie 52 cittadini afghani

Nicola Zingaretti in visita alla struttura di Villa Monte Mario che sta ospitando 52 cittadini afghani. “Oggi è un passaggio dovuto per ringraziare le suore Carmelitane nel loro impegno solidale, il gruppo Saniform che opera h24 e per testimoniare che siamo pronti a tutto. Grazie a tutti gli operatori della sanità del Lazio e della Protezione civile che stanno garantendo che questa accoglienza avvenga nel segno dell’amore e della sicurezza per loro e per noi. Tutti i cittadini ospitati stanno facendo un check up sanitario, nessun cittadino è risultato positivo al tampone e nessuno ha rifiutato il vaccino. Questo è un altro segnale di intelligenza e maturità di chi sta fuggendo alla morte o repressione. Noi però non vogliamo pensare solo a chi fugge dall’Afghanistan ma anche per chi è rimasto li. Il Lazio sta pensando ad un progetto di solidarietà con le Ong in Afghanistan. Stanzieremo 300mila euro per le prime emergenze di carattere sanitario e di accoglienza”, ha detto il presidente della Regione Lazio.

