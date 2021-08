Lo ha detto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano dopo un sopralluogo sul posto confermando anche che non ci sono vittime

(LaPresse) “Per il momento a quanto pare non ci sono grossi problemi di stabilità, almeno per potersi introdursi e poterlo ispezionare” per il grattacielo ‘Torre dei Moro’, andato a fuoco ieri pomeriggio. Lo ha detto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano dopo un sopralluogo sul posto confermando anche che non ci sono vittime. “I droni ci stanno consentendo di avere immagino molto buone”, ha aggiunto chiarendo che pur essendo ancora presto “per fare qualsiasi valutazione, ritengo che in un tempo molto ragionevole si potrà cominciare ad avere qualche risposta di quelle che tutti quanti ci aspettiamo”, ha concluso.

