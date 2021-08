L'alucobond è un pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo di sostanze minerali difficilmente infiammabili o ignifughe

(LaPresse) “Le fiamme confermo che sono partite dal 15esimo piano, dove sembra che gli inquilini fossero assenti da due settimane, secondo quello che ha riferito il custode”. Lo ha detto Giuseppe Bononi, l’amministratore del palazzo ‘Torre dei Moro’ in via Antonini, andato a fuoco ieri pomeriggio. “Da quello che si vede nei video” l’innesco dell’incendio sarebbe “interno all’appartamento” vuoto. Il palazzo “era fatto da alucobond ed era finito da molti anni“, ha precisato l’amministratore. L’alucobond è un pannello composito costituito da due lamiere esterne di alluminio e un nucleo di sostanze minerali difficilmente infiammabili o ignifughe.”Stavamo verificando la possibilità di pulirlo e di verificarne la stabilità – ha aggiunto – era parecchio tempo che non si faceva nulla su quella facciata e, approfittando delle agevolazioni fiscali volevamo fare una pulizia, e verificare gli stati di ancoraggio dei pannelli “, ha concluso l’amministratore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata