Nel parapiglia coinvolto anche un videomaker di LaPresse

Ancora un giornalista aggredito: è successo alla manifestazione di docenti e personale Ata contro il green pass, davanti alla sede del Miur in viale Trastevere a Roma. Vittima un giornalista di Repubblica, Francesco Giovannetti, che stava realizzando un servizio video. Alcuni manifestanti si sono avvicinati e hanno cominciato a minacciarlo, poi la violenza: una serie di cazzotti in faccia, fino a che i colleghi non sono intervenuti per dividerli. Il giornalista è stato portato via in ambulanza per ricevere soccorso medico, mentre l’aggressore è stato fermato e identificato dalla polizia. Nel parapiglia aggredito anche un videomaker di LaPresse.

“Massima solidarietà al giornalista di Repubblica, aggredito stamattina davanti al Ministero dell’Istruzione durante una manifestazione contro il green pass. Sono atti ingiustificabili, che offendono l’immagine della scuola, che è luogo di dialogo, di confronto, di tolleranza”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.

“Ancora una violenta e inaccettabile aggressione. Ai giornalisti coinvolti va la mia piena solidarietà. Dobbiamo dire basta a questi gravi episodi”, gli fa eco il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

