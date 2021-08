Il dottor Santone: "Sono preoccupati per le famiglie rimaste là"

“Qui ci sono 52 persone accolte. I minori sono intorno al 30%. Abbiamo una situazione di accoglienza dignitosa, non ci sono grandi problemi”. È il racconto del dottor Giancarlo Santone, medico della Asl Roma 1, che si occupando delle operazioni di vaccinazione e sostegno dei profughi accolti nella struttura di Villa Monte Mario a Roma. “C’è una donna in gravidanza al nono mese che stiamo monitorando. Il problema principale è la preoccupazione per le famiglie rimaste in Afghanistan”, ha aggiunto il medico. “C’è un signore che soffre di qualche sintomo di insonnia, ansia, mal di testa, difficoltà e paura. È un signore venuto da solo, lasciando moglie e otto figli. Ci chiedono quando usciranno, dove andranno, mi aiutate a far venire la famiglia, un ragazzo ha la moglie in Germania perché hanno preso due aerei differenti. Diciamo che sono arrivati senza nulla, senza bagagli, senza scarpe. Ci son persone di alto livello culturale, generali, medici, imprenditori”, ha aggiunto Santone.

