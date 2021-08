Diverse squadre di pompieri al lavoro per spegnere il rogo

(LaPresse) – Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio scoppiato in un palazzo di 15 piani in via Antonini, in zona Morivone, a Sud di Milano. L’incendio si è sviluppato intorno alle 17.30 in un appartamento del palazzo al civico 32.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata