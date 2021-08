Promossa sui social con l'hashtag #iononmicoprogliocchi, presenti anche uomini e bambini

(LaPresse) Flash mob in piazza del Plebiscito in segno di solidarietà con le donne afghane. Promossa sui social da Argia Di Donato e Valeria Montagna con l’hashtag #iononmicoprogliocchi l’iniziativa ha visto la partecipazione non solo di donne ma anche di uomini e bambini che hanno indossato simbolicamente il velo. “L’occidente non può rimanere in silenzio di fronte a questa immane tragedia” hanno ribadito le organizzatrici.

