Sono accusati di tentato omicidio. Le indagini partite il 27 luglio 2020

Sono stati catturati all’alba dai Carabinieri della Compagnia di Triggiano, nel Barese, con l’accusa di tentato omicidio, tre pluripregiudicati locali. Le indagini avviate la sera del 27 luglio 2020, quando i militari dell’Arma, a seguito di numerose segnalazioni di cittadini spaventati, furono chiamati per intervenire in pieno centro storico di Triggiano per una sparatoria in atto da parte di individui a bordo di due motocicli che si stavano affrontando a colpi di pistola tra le abitazioni e la popolazione presente nelle strade. Numerosissimi i colpi di pistola esplosi, solo la fortuna ha evitato la tragedia.

