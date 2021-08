E' stato fermato a Marbella dalla Polizia National spagnola

(LaPresse) A Fuengirola, distretto di Marbella, in Spagna, la Polizia National ha arrestato un cittadino italiano 38enne, irreperibile il 29 luglio scorso dal domicilio in cui stava scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari e nei cui confronti era stato emesso nei giorni scorsi un mandato di cattura europeo. L’uomo era stato arrestato, lo scorso 14 giugno a Brescia, dalla Polizia di Stato accusato di aver “fabbricato un congegno micidiale di natura incendiaria composto da inneschi e polvere pirica modificata per incrementarne il potenziale esplosivo” nonché “per aver cagionato due esplosioni seguite da violento incendio, idonee a determinare il crollo” del proprio appartamento.

