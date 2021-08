In azione vigili del fuoco e Canadair

(LaPresse) Vigili del fuoco al lavoro anche sull’Etna venerdì 13 agosto. In azione anche due Canadair, in supporto alle squadre di terra, di cui fanno parte anche volontari della Protezione civile, per contenere gli incendi. Diversi ettari di vegetazione sul monte San Leo sono stati divorati dal fuoco: giovedì erano stati evacuati un complesso turistico e alcuni ristoranti. I vigili del fuoco hanno affermato di aver effettuato più di 500 operazioni nelle ultime 12 ore, 230 delle quali in Sicilia. I roghi sarebbero sotto controllo ma i rischi permangono viste le temperature da record previste ancora per tutto il fine settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata