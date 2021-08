Il capo della Protezione civile da Catanzaro: "Da solo non risolve tutte le situazioni"

(LaPresse) – “Ieri sulla Calabria 12 Canadair, di cui 3 francesi di ritorno dalla Grecia” ha sottolineato il capo della Protezione Civile Curcio oggi in visita in Calabria, rispondendo alle polemiche emerse in relazione alla tempestività dell’intervento dei mezzi aerei per l’intervento sugli incendi in Calabria in questi giorni. “Il mezzo aereo di per sè non risolve tutte le situazioni. C’e’ una catena di responsabilità e procedurale ben precisa poi che va rispettata e che quindi – ha concluso Curcio – pretende i suoi tempi”.

