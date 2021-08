Il capo della protezione civile nella regione dove ci sono state diverse vittime dei roghi

(LaPresse) “E’ stato dichiarato lo stato di mobilitazione nazionale, così come è stato fatto in Sicilia”. Così il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, in visita in Calabria per via dell’emergenza incendi, che ha provocato anche quattro vittime. “Stiamo registrando un miglioramento degli incendi, sempre da prendere con cautela” ha aggiunto. “Lo Stato assicura il concorso della flotta aerea nel momento in cui la Regione non riesce da sola – ha spiegato Curcio – Abbiamo intorno un’area che brucia nel Mediterraneo, la Grecia e altri Paesi. La mobilitazione nazionale ha portato risorse”.

