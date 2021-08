Le fiamme nella pineta di Calaforno minacciano il centro abitato di Giarratana

(LaPresse) Canadair in azione anche nella provincia di Ragusa. Nel video vigili del fuoco al lavoro mercoledì 11 agosto per fronteggiare l’incendio scoppiato nella pineta di Calaforno che minacciava il centro abitato di Giarratana. In Sicilia le temperature restano torride: a Floridia, in provincia di Siracusa, si sono toccati i 48,7°, la temperatura più alta mai registrata in Europa. La situazione incendi resta grave anche in Calabria, dove da giorni brucia l’Aspromonte e dove due persone hanno perso la vita a causa dei roghi.

