Punte di 45 gradi nelle regioni meridionali, 35 al Nord

Caldo e afa imperversano sulla penisola e scatta l’allerta da bollino rosso con temperature che supereranno i 40 gradi. Il clima più torrido si registra a Roma, Rieti, Bari e Campobasso, e nelle prossime ore le temperature saliranno ulteriormente, facendo arrivare a 10 le città da bollino rosso: da Trieste a Palermo, passando per Bologna, Perugia, Frosinone, Latina e le quattro già citate.

Emergenza incendi al Centro-Sud

Intanto prosegue l’emergenza incendi nel centro-sud, dove Vigili del fuoco e Protezione civile sono al lavoro su roghi diffusi. Nella mattina di martedì, alla Protezione civile sono arrivate, solo dalla Calabria, 9 richieste di intervento aereo. Dalla Sicilia ne sono arrivate 5, dal Lazio e dalla basilicata 3, dalla Sardegna 2, per un totale di 22. Di situazione “drammatica” parla il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, in visita a Sennariolo, in provincia di Oristano, con i colleghi Alessandra Todde, viceministra allo Sviluppo economico, e Ilaria Fontana, sottosegretario all’Ambiente. “Non ho parole per descrivere quello che ho visto – aggiunge Patuanelli -. Il tema è capire come aumentare la capacità di prevenzione rispetto a fenomeni che sono sempre più frequenti”.

Negli ultimi 10 giorni, fa sapere la Protezione civile, sono state 281 le richieste di intervento aereo per incendi di vaste dimensioni, e la maggior parte ha riguardato la Calabria (82). Al secondo posto la Sicilia, con 61 richieste, poi il Lazio (48), la Basilicata (28), il Molise (16), Puglia (11), Campania (11), Sardegna (10), Abruzzo (10), Marche (2) e Umbria (2).

Il caldo intenso sarà protagonista assoluto della settimana di Ferragosto, avvertono i meteorologi di IconaMeteo.it: l’anticiclone africano si è spinto sul nostro Paese dando il via a una nuova ondata di calore, la quarta di quest’estate e la più potente sia per intensità che per estensione. Nelle regioni meridionali le punte più estreme, intorno ai 45 gradi, si attenueranno un poco nella seconda parte della settimana, quando invece il caldo tenderà a intensificarsi su tutte le regioni settentrionali, con temperature superiori ai 35 gradi e notti torride.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata