Tredici missioni in elicottero in un giorno

(LaPresse) Si è concluso da pochi minuti l’intervento del Soccorso Alpino Valdostano per il recupero di due alpinisti in difficoltà sul Col Emile Rey, massiccio del Monte Bianco, a quota 4050. I due erano bloccati da ieri sera, in difficoltà in fase di discesa ed hanno trascorso la notte in quota. Dopo aver tentato più volte l’avvicinamento in elicottero, impossibile a causa del vento forte, una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano ha raggiunto i due alpinisti via terra e li ha portati più in basso, per il successivo imbarco in elicottero.

I due, di nazionalità austriaca, sono in buone condizioni fisiche. Tra gli interventi del Soccorso Alpino valdostano si segnala il soccorso ad un alpinista caduto in crepaccio dopo una scivolata di sul Dent D’Herins e un intervento sulla Aiguille Noire, Monte Bianco, per un alpinista infortunato nella zona di Punta Brendel. In un solo giorno sono stati portati a termine 13 interventi in elicottero, nella giornata di lunedì.

