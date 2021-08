Denunciato il titolare di un ristorante giapponese

(LaPresse) I carabinieri del Nas di Reggio Calabria hanno eseguito una ispezione all’ interno di un ristorante giapponese della città, che si è conclusa con una denuncia per il titolare ed il sequestro di oltre 500 kg di pesce destinato alla preparazione del sushi. I militari hanno trovato all’interno delle celle frigorifere, non idonee per la conservazione, centinaia di chili di salmone congelato ma venduto come fresco, mentre nelle cucine ed in altri locali altro pesce e carne privi di tracciabilità e infestati da scarafaggi e altri insetti. Comminate sanzioni per oltre 4mila euro ed il valore degli alimenti sequestrati è di 25mila euro.

