Numerosi i roghi divampati nelle due isole alimentati da un forte vento

I Vigili del Fuoco italiani hanno lavorato duramente nel sud Italia, spegnendo numerosi incendi, in particolare in aree boschive della Sicilia e in una discarica in Sardegna. Nella giornata di giovedì 5 agosto sono stati impiegati otto aerei Canadair per scaricare acqua sui roghi. Nella zona di Castel di Lucio, in provincia di Messina, diverse case sono state evacuate quando gli incendi boschivi hanno raggiunto il paese a causa del forte vento. Nessuno è rimasto ferito. Nelle province di Messina e Palermo mercoledì 4 agosto sono divampati decine di incendi che hanno bruciato vaste aree boschive. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere gli incendi e sono riuscite a tenerli sotto controllo solo nella tarda serata di giovedì. Nel sud della Sardegna, in provincia di Cagliari, il caldo torrido ha provocato un incendio in una discarica nella zona di Mandas. I Vigili del Fuoco sono riusciti a domarlo rapidamente. Nella provincia di Oristano 20mila ettari di bosco erano già stati distrutti da incendi a luglio, mettendo a dura prova agricoltori e apicoltori locali. I Vigili del Fuoco hanno riferito di aver effettuato quasi 400 interventi di emergenza antincendio nelle ultime 12 ore, la maggior parte in Sicilia e Calabria. Secondo i media, i Vigili del Fuoco hanno combattuto quasi 40mila incendi in Italia dal 15 giugno, con un aumento del 76% rispetto allo scorso anno.

