Evacuati abitazioni e lidi balneari domenica 1 agosto

Un incendio alla Pineta Dannunziana a Pescara ha iniziato a divampare alle 14:30 di domenica 1 agosto. I vigili del fuoco ieri erano al lavoro con 5 squadre, due elicotteri e un Canadair: evacuate oltre 100 persone dalle abitazioni, un convento e due lidi balneari. Fiamme sotto controllo, operazioni in corso. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata